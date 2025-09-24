В Британии заявили, что готовы защищать небо над странами НАТО

Министр Купер: Британия готова действовать для защиты неба над странами НАТО

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине заявила, что Британия готова защищать воздушное пространство стран НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

«За последние недели мы видели провокационные и безрассудные нарушения воздушного пространства НАТО в Эстонии, Польше и Румынии, против которых НАТО решительно выступает. И мы будем готовы действовать», — подчеркнул Купер.

Накануне британская газета Telegraph писала, что Эстония готова принять на своей территории истребители Великобритании, которые могут нести ядерное оружие.

22 сентября Купер, выступая на заседании Совбеза ООН заявила, что действия России, истребители которой якобы нарушили воздушное пространство Эстонии, грозят прямым столкновением со странами НАТО.

Ранее в Венгрии высказались об инциденте с истребителями в Эстонии.