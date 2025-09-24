Военнослужащие ремонтного батальона Вооруженных сил Украины во Львове из-за решения командования отправить их на убой намерены массово покинуть часть. Об этом сообщает украинское издание Zaxid.net.

По словам одного из военных, его сына сейчас отправляют в другое подразделение, в стрелковые роты, «на мясо», для того, чтобы отбивать ранее потерянные позиции. Такой приказ затронул свыше 20 военнослужащих ремонтного батальона, в котором служит много мужчин старше 50 лет.

Собеседник издания назвал абсурдными действия командования, перебрасывающего специалистов-ремонтников и солдат старшего возраста в штурмовые подразделения. Это заставляет бойцов самовольно покидать часть.

20 сентября попавший в плен военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Сергей Царх заявил, что украинскую армию, в том числе десантно-штурмовые войска, охватило массовое дезертирство.

7 сентября украинский журналист Владимир Бойко рассказал, что на Украине были зафиксированы 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части.

Ранее стало известно о дезертирстве целого штаба батальона ВСУ в Сумской области.