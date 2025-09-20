На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пленный украинский военный рассказал о повальном дезертирстве в ВСУ

Украинский военнопленный рассказал о массовом дезертирстве в рядах ВСУ
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Массовое дезертирство охватило украинскую армию, в том числе десантно-штурмовые войска. Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Сергей Царх, попавший в плен в Серебрянском лесу.

По его словам, из одной учебной части ВСУ за сутки сбежали 20 мобилизованных, и многие военнослужащие дезертируют по пути на фронт.

«Никто не хотел воевать. Все были пойманы ТЦК (украинский аналог военкоматов — прим. ред.). Многие сбежали из учебки, человек 20, как я слышал», — рассказал агентству пленный десантник.

Он также сообщил, что сам был задержан сотрудниками ТЦК во время поездки на такси.

«Они остановили такси в переулке. Там было около 20-30 человек из ТЦК. Меня забрали и отправили в Дружковку (в ДНР)», — сказал пленный, добавив, что спустя еще несколько дней его направили на подготовку в Житомир.

После этого насильно мобилизованный украинец был зачислен в 12-ю роту 81-й бригады ВСУ и отправлен в Серебрянский лес, где и попал в плен к российским войскам.

Ранее на Украине приняли законопроект об уголовной ответственности за дезертирство.

СВО: последние новости
