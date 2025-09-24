Беспилотник повредил многоквартирный дом в Белгороде

Многоквартирный дом поврежден при атаке беспилотных летательных аппаратов в Белгороде. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в результате атаки дронов также был ранен мужчина. Его с баротравмой, множественными осколочными ранениями спины и руки доставляют в городскую больницу №2 Белгорода.

«Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести», — написал Гладков.

До этого в министерстве обороны РФ заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 19 украинских беспилотников за четыре часа, в период с 19:00 до 23:00 мск 23 сентября.

В этот же день Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали несколько муниципалитетов региона, в результате чего в селе Глотово пострадала мирная жительница. Глава поселения доставил пострадавшую с минно-взрывной травмой, осколочным ранением мягких тканей головы и баротравмой в медицинское учреждение.

Ранее ВСУ использовали воздушные шары во время атаки на Россию.