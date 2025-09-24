На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кривом Роге произошли взрывы

В Кривом Роге Днепропетровской области произошли взрывы
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Взрывы произошли в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины. Об этом рассказал украинский телеканал ICTV.

В настоящее время воздушная тревога действует в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Сумской областях, а также на части территории Полтавской и Черниговской областей.

До этого Минобороны заявило, что в ночь на 23 сентября, в ответ на удар украинских войск по гражданским объектам в Форосе в Крыму, российские войска нанесли групповой удар по пунктам дислокации отряда сил спецопераций ВСУ и иностранных наемников подразделения «Призраки» ГУР Украины в районах Татарбунары и Рассейка Одесской области.

17 сентября Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что бойцы спецназа «Анвар» уничтожили редкий танк Stridsvagn 103 шведского производства. Это произошло на Сумском направлении.

В публикации отмечалось, что Stridsvagn 103 — шведский основной боевой танк 1960-х годов. Это первая в мире серийная машина данного вида, в которой использовалась газотурбинная силовая установка.

Ранее российские военные ударили по площадкам запуска дронов ВСУ.

Новости Украины
