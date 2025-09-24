Силы ПВО уничтожили БПЛА над Таганрогом

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над Таганрогом в Ростовской области. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

«Над городом были сбиты БПЛА. Оперативные службы принимают меры по устранению упавших остатков. Последствия на земле уточняются», — рассказала она.

По словам Камбуловой, никто не пострадал. Глава города призвала жителей сохранять спокойствие.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT написал о серии взрывов над Таганрогом. По словам очевидцев, город подвергся атаке украинских дронов. В небе были видны вспышки и дым, прогремело от пяти до семи взрывов. В городе сработала сирена оповещения о воздушной опасности.

При этом в Минобороны РФ сообщили, что дежурными средствами ПВО с 19:00 до 23:00 мск уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду.