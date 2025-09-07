На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Воздушную атаку отразили в Ростовской области

Силы ПВО перехватили два беспилотника в Ростовской области
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Силы ПВО отразили украинскую воздушную атаку на Ростовскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Беспилотники ВСУ были перехвачены в Таганроге и Шолоховсковском районе, рассказал он.

По данным Слюсаря, в результате атаки никто не пострадал, разрушения не зафиксированы.

Российское Минобороны сообщило, что за ночь в регионах страны и Азовским морем уничтожено и перехвачено 69 украинских дронов.

В оперштабе Краснодарского края ночью рассказали, что обломки сбитого беспилотника упали на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе.

В результате падения загорелась одна из технологических установок. Пожар площадью в несколько квадратных метров ликвидировали. Данные о пострадавших при атаке инцидента отсутствуют.

Ранее в Адыгее беспилотник повредил жилые дома.

Атаки БПЛА на Россию
