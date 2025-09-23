На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Талибы отказались передать США военную базу

Спикер Талибана Муджахид: Афганистан не передаст США военную базу Баграм
Максим Богодвид/РИА Новости

Спикер »Талибана» (движение внесено в список террористических организаций) Забиулла Муджахид заявил, что Афганистан не передаст США военную базу Баграм. Его слова приводит Al Arabiya.

«Баграм является частью территории Афганистана. Он ничем не отличается от любого другого клочка афганской земли», — заявил представитель талибов.

При этом он подчеркнул, что Афганистан не собирается торговать своей территорией или отказываться от нее.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

31 августа 2021 года США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент, завершив двадцатилетнюю военную миссию в стране.

21 сентября 2025 года президент США Дональд Трамп пригрозил властям Афганистана «плохими последствиями» в случае, если они откажутся добровольно отдать ему военную базу в провинции Парван. В ответ на это правительство азиатской республики указало американскому лидеру на соглашение о невмешательстве США во внутреннюю политику.

Ранее в Афганистане раздался взрыв у авиабазы Баграм, которую хотел получить Трамп.

