Стало известно о планах Украины создать космические войска к концу года

На Украине хотят создать космические войска до конца 2025 года
Министерство обороны Украины

Украина планирует до конца года создать космические войска. Об этом пишет украинская «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на программу деятельности украинского правительства.

Отмечается, что структура сил обороны должна быть обновлена до 31 декабря 2025 года. До этого времени должна быть сформирована правовая и организационная основа для функционирования космических войск. Критерием достижения цели в 2026 году будет считаться 60%-ная готовность космической компоненты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также в заявленные планы украинского кабмина входит введение системы электронного военкомата и цифровизация военно-врачебных комиссий.

В конце марта минобороны Украины учредило новое управление космической политики, призванное координировать взаимодействие государственных и частных космических предприятий, научных организаций и ВСУ. Отмечается, что создание этого управления является шагом к формированию полноценных космических войск.

Задача управления — не только стимулировать привлечение передовых космических технологий на Украину, но и объединить все заинтересованные стороны для эффективного сотрудничества с оборонным ведомством. Министерство обороны планирует стать ключевым заказчиком космической техники и услуг в стране. В долгосрочной перспективе, до 2030 года, Украина нацелена на создание собственной системы оборонных спутников, а также системы оповещения о воздушных угрозах и мониторинга космического пространства.

Ранее Белоусов назвал ключевые приоритеты программы вооружения России.

Все новости на тему:
Новости Украины
