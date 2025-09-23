На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Три беспилотника уничтожили на подлете к Москве

Собянин: система ПВО пресекла попытку атаки еще трех БПЛА
Михаил Метцель/РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) министерства обороны РФ уничтожили три вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

Он добавил, что на месте падения обломков дронов работают специалисты.

С вечера 22 сентября на подлете к Москве сбили более 20 беспилотников. В столичных аэропортах на фоне массированной атаки украинских беспилотников вводили план «Ковер», небо над Москвой было полностью закрыто.

В Минобороны России сообщали о ликвидации 339 БПЛА за сутки. Также средствами противовоздушной обороны было сбито семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, следует из сводки российского оборонного ведомства.

Также в ведомстве рассказали, что с 15:00 мск понедельника до полуночи российские системы ПВО сбили 81 украинский беспилотник над рядом областей Российской Федерации.

Ранее в Москве самолет пролетел над крышами домов экстремально низко.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
