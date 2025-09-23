В Тульской области уничтожили беспилотник

Миляев: системы ПВО уничтожили еще один БПЛА в Тульской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат на территории Тульской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксировано», — написал глава области.

Вечером 22 сентября Миляев сообщил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Тульской областью.

По данным главы области, пострадавших в результате падения обломков нет. Миляев отметил, что повреждений инфраструктуры и зданий после атаки также не зафиксировано.

До этого Минобороны сообщило о ликвидации 339 беспилотных летательных аппаратов Украины за сутки. Также средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, следует из сводки российского оборонного ведомства.

Ранее системы ПВО уничтожили еще два дрона, летевших на Москву.