В Германии высказались об уничтожении российских самолетов

Комитет по обороне ФРГ: сбитие российских истребителей должно быть крайней мерой

Уничтожение российских истребителей, якобы нарушающих границы стран Запада, должно быть крайней мерой. Об этом заявила председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман в беседе с Tagesspiegel.

«Сбивать их будет крайней мерой. Наши Военно-воздушные силы знают, когда и что делать», — сказала она.

По ее словам, военно-воздушных сил Германии не ставит перед собой задачу уничтожения проникающих на территорию страны истребителей.

19 сентября власти Эстонии обвинили Россию в нарушении воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31.

После этого президент Чехии Петр Павел призвал сбивать российские военные самолеты при нарушении воздушного пространства стран — членов НАТО. Он считает, что «крайне безответственные» действия РФ обостряют ситуацию в Европе. По этой причине союзники должны ответить адекватно, чтобы послать Москве сигнал.

Ранее Польша отказалась в одиночку сбивать объекты в своем воздушном пространстве.