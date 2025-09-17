Комитет Госдумы одобрил проект о круглогодичном призыве в армию

Комитет ГД рекомендовал принять проект о призыве на службу в течение всего года

Комитет Государственной думы по обороне рекомендовал принять в первом чтении законопроект, в рамках которого предлагается ввести круглогодичный призыв на военную службу. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Андрей Картаполов.

«Рассматривали. Очень нужный законопроект, очень важный, идет навстречу призывникам», — сказал депутат.

Картаполов добавил, что инициатива может быть рассмотрена Госдумой уже на следующей неделе.

Данный законопроект был внесен в Госдуму в июле. Его авторами стали Картаполов и первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов. Инициатива предполагает отмену традиционных весеннего и осеннего призывов с заменой их на ежегодный процесс с 1 января по 31 декабря. Сроки отправки призывников в войска при этом не изменятся, круглогодичный призыв позволит «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу».

Ранее россиянам раскрыли механизм законопроекта о круглогодичном приеме в армию.