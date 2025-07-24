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Россиянам раскрыли механизм законопроекта о круглогодичном приеме в армию

Адвокат Тригнин: решения о призыве в армию будут принимать в течение всего года
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Константин Михальчевский/РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект об изменении правил призыва в армию, сделав его постоянным в течение года. Причем речь идет не о круглогодичном призыве, а именно о круглогодичном принятии соответствующих решений призывными комиссиями, объяснил 360.ru председатель Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин.

Отметим, что в этом году усиливается контроль за исполнением решений призывных комиссий – как напоминает газета «Известия», соответствующий закон вступил в силу 7 июля. Он вводит штрафы от 10 тыс. до 20 тыс. рублей за несообщение военкомату о смене места жительства. Такие же меры действуют за неявку в военкомат в установленный срок при переезде на новое место пребывания без подтвержденной регистрации.

Что касается нового законопроекта, то, по словам юриста, предлагаемые им изменения затронут не только решения о призыве в армию, но и решения о предоставлении отсрочки по результатам медобследования в случае, если их признали негодными или ограниченно негодными к военной службе.

Приниматься решения будут, согласно законопроекту, по факту представления гражданином результатов обследования, причем теперь проводиться эта процедура будет в течение всего года. Сама отправка на службу при этом будет по-прежнему проводиться исключительно в рамках призывных кампаний – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, подчеркнул Тригнин.

В целом, по мнению адвоката, глобальных изменений законопроект не предполагает – так в отношении студентов и школьников ничего не изменится, отсрочки для заканчивающих бакалавриат при поступлении в магистратуру тоже останутся. Однако трудности могут возникнуть в вопросе с аспирантами, предупредил специалист.

«Здесь образовательные организации вправе подкорректировать каким-то образом дату начала освоения образовательной программы, чтобы новая отсрочка начинала действовать после окончания предыдущей», — добавил он.

По словам юриста, важно, чтобы на момент завершения отсрочки аспирант уже был зачислен в вуз.

Напомним, законопроект в Госдуму 22 июля внесли глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Они предлагают проводить медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий в течение всего календарного года. По их мнению, это позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу.

Ранее в Госдуме назвали плюсы от круглогодичного призыва в армию.

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