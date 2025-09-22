Российские военные за три часа ликвидировали 13 дронов ВСУ

МО: силы ПВО сбили 13 дронов в период с 12:00 по 15:00 в двух регионах России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 12:00 до 15:00 мск ликвидировали 13 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В период с 12.00 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, девять дронов было сбито над территорией Белгородской области, четыре – в небе над Курской областью.

До этого Минобороны сообщили о ликвидации 339 беспилотных летательных аппаратов Украины за сутки. Также средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, следует из сводки российского оборонного ведомства.

В частности, российские системы ПВО за несколько часов сбили 28 украинских дронов в небе над Белгородской областью. По информации ведомства, атака продолжалась в период с 8:00 до 12:00 мск. ВСУ пытались нанести удары с помощью дронов самолетного типа.

Ранее Украина начала применять новые сверхопасные дроны.