Кабмин поддержит призыв в армию в течение года при одном условии

Правительство поддержало круглогодичный призыв при условии доработки закона
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Правительство России готово поддержать призыв на военную службу в течение календарного года при условии доработки законопроекта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект отзыва кабмина.

В правительстве отметили, что необходимо учесть разделение понятий призыва граждан на военную службу и отправки граждан, уже призванных, к местам прохождения службы. В связи с этим следует внести изменения в пункт 1 статьи 26 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в части состава мероприятий призыва граждан на военную службу, говорится в документе. Эти доработки должны быть готовы ко второму чтению законопроекта в Госдуме.

В конце июля в Госдуме внесли законопроект о введении круглогодичного призыва на военную службу. Инициатива предполагает отмену традиционных весеннего и осеннего призывов с заменой их на ежегодный процесс с 1 января по 31 декабря. Сроки отправки призывников в войска при этом не изменятся. Ожидается, что круглогодичный призыв позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан в армию.

Также, по мнению главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, переход к круглогодичному призыву в армию упорядочит работу военкоматов и избавит их от авральной нагрузки в традиционные призывные кампании. Он считает, что существующую систему призыва в стране необходимо менять, так как она устарела и не отвечает требованиям цифровой эпохи.

Ранее генерал оценил возможность военкоматов призывать новобранцев круглый год.

