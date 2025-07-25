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Генерал оценил возможность военкоматов призывать новобранцев круглый год

Генерал Липовой: круглогодичный призыв потребует перестройки всей системы
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Alexey Pavlishak/Reuters

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал внесенный в Госдуму законопроект об изменении правил призыва в армию. Согласно поправкам, набор новобранцев может стать круглогодичным.

По мнению эксперта, непрерывный призыв потребует перестройки всей системы, «а это чревато хаосом и сумятицей на первых этапах». Он пояснил, что многие государственные структуры рассчитаны именно на весеннюю и осеннюю кампании.

«Если мы сейчас сломаем эту систему, то неизвестно, как будет работать новая. Переход на новую систему требует тщательной экспертной оценки и анализа. Мое мнение — сегодня это внесет больше сумятицы, чем положительных моментов. Жизнь покажет», — сказал Липовой.

Соответствующий законопроект в Госдуму 22 июля внесли глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Они предлагают проводить медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий в течение всего календарного года. По их мнению, это позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу.

Ранее Пентагон запретил призыв в армию США граждан с шизофренией.

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