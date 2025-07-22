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В Госдуме объяснили смысл круглогодичного призыва в армию

Картаполов: круглогодичный призыв позволит военкоматам работать без авралов
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Переход к круглогодичному призыву в армию упорядочит работу военкоматов и избавит их от авральной нагрузки в традиционные призывные кампании. Об этом рассказал РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он отметил, что существующую систему призыва в стране необходимо менять, так как она устарела и не отвечает требованиям цифровой эпохи.

По словам Картаполова, новый подход к призыву обеспечит равномерную нагрузку на военкоматы и сделает все сопутствующие процедуры удобнее для самих призывников.

«Мы одновременно предоставляем больше возможностей для самих призывников, чтобы они решали свои задачи и вопросы, и упорядочиваем работу военных комиссариатов. У них не будет вот этой штурмовщины и авралов каждые полгода. Они спокойно в течение года будут работать», — рассказал депутат.

Кроме того, Картаполов подчеркнул, что увеличивать количество призывников не будут.

До этого в Госдуму внесли законопроект о введении круглогодичного призыва на военную службу. Инициатива предполагает отмену традиционных весеннего и осеннего призывов с заменой их на ежегодный процесс с 1 января по 31 декабря. Сроки отправки призывников в войска при этом не изменятся. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин подписал закон о повышении штрафов за несообщение в военкомат о переезде.

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