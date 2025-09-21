РИА Новости: ВС РФ заблокировали две бригады ВСУ рядом с Синельниково

Подразделения двух бригад ВСУ оказались заблокированы в лесу рядом с Синельниково в Харьковской области. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Речь идет о частях 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригад противника, численность которых составляет до роты. В настоящее время российские военные наносят огневое поражение этим подразделениям.

Кроме того, спецрота 57-й бригады предприняла неудачную попытку контратаки на запад от Синельниково.

До этого ТАСС писал, что украинские формирования предприняли неудачную попытку контратаковать в лесу у населенного пункта Синельниково в Харьковской области. В операции приняли участие бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. По данным силовых структур, в ходе сражений Вооруженные силы РФ блокировали часть подразделений 57-й и 217-й бригад ВСУ в количестве до роты.

Ранее передовые позиции ВСУ в Харьковской области практически лишились связи.