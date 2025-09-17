Подполковник США Дэвис: мобилизация на Украине — как раковая опухоль у пациента

Насильственную мобилизацию на Украине можно сравнить с раковой опухолью, которую нельзя игнорировать, так как она создает раскол в обществе. Об этом на своей странице в соцсети X написал отставной подполковник армии Соединенных Штатов Дэниел Дэвис.

«Мы не делаем себе — и Украине — одолжения, игнорируя раковую опухоль у пациента. Беспощадная принудительная мобилизация украинских мужчин не только не дает качественного пополнения на фронте, но и разрушает структуру общества изнутри», — высказался офицер.

По его мнению, все больше украинцев осознают, что «война проиграна» и не хотят подвергать себя опасности путем попадания в зону боевых действий.

10 сентября депутат Верховной рады Украины Анна Скороход рассказала в интервью телеведущей Лане Шевчук, что сотрудники одного из киевских территориальных центров комплектования предлагают родственникам насильно мобилизованных заплатить $30 тысяч за освобождение от военной службы.

Парламентарий отметила, что можно лишь догадываться о количестве таких предложений и сумме доходов коррумпированных сотрудников ТЦК.

Ранее стало известно о случае, когда российский дрон спас жителя Херсона от сотрудников украинского военкомата.