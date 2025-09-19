На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине назвали условие ужесточения мобилизации

«Страна»: Украина ужесточит мобилизацию при ухудшении ситуации на фронте
true
true
true
close
Shutterstock

Украинские власти ужесточат мобилизацию в стране в случае ухудшения ситуации на фронте. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«По мнению депутатов, с которыми переговорила «Страна», речь может идти не о каких-либо уступках России, вроде вывода войск из Донбасса, а об ужесточении мобилизации», — говорится в сообщении издания.

Сообщается, что ужесточение мобилизации может привести к снижению возраста отправки в ВСУ до 23 лет или сразу до 18 лет, либо об ужесточении условий бронирования.

До этого подполковник ВС США Дэниел Дэвис заявил, что насильственную мобилизацию на Украине можно сравнить с раковой опухолью, которую нельзя игнорировать, так как она создает раскол в обществе.

По его мнению, все больше украинцев осознают, что «война проиграна» и не хотят подвергать себя опасности путем попадания в зону боевых действий.

Ранее стало известно о случае, когда российский дрон спас жителя Херсона от сотрудников украинского военкомата.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами