Украинские власти ужесточат мобилизацию в стране в случае ухудшения ситуации на фронте. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«По мнению депутатов, с которыми переговорила «Страна», речь может идти не о каких-либо уступках России, вроде вывода войск из Донбасса, а об ужесточении мобилизации», — говорится в сообщении издания.

Сообщается, что ужесточение мобилизации может привести к снижению возраста отправки в ВСУ до 23 лет или сразу до 18 лет, либо об ужесточении условий бронирования.

До этого подполковник ВС США Дэниел Дэвис заявил, что насильственную мобилизацию на Украине можно сравнить с раковой опухолью, которую нельзя игнорировать, так как она создает раскол в обществе.

По его мнению, все больше украинцев осознают, что «война проиграна» и не хотят подвергать себя опасности путем попадания в зону боевых действий.

Ранее стало известно о случае, когда российский дрон спас жителя Херсона от сотрудников украинского военкомата.