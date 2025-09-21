На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин похвалил военных за антидроновый бронеавтомобиль

Путин поблагодарил военных за создание автомобиля с антидроновой защитой
true
true
true
close
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин похвалил военнослужащих за создание броневого автомобиля с антидроновой защитой. Соответствующее кадры были показаны в телепередаче »Москва. Кремль. Путин».

«Спасибо! Вот, собственно, постарались и сделали. У вас получилось! Нет, правда, правда! То, что нужно», — сказал он военнослужащему в машине в ходе стратегических учений «Запад-2025».

Военный, в свою очередь, заявил журналисту Павлу Зарубину, что для него оценка российского лидера — это высшая похвала.

До этого финский журналист Кости Хейсканен рассказал, что в Донецке начали изготавливать особый антидроновый костюм для российской пехоты. Он отметил, что внешне экипировка напоминает облачение снайпера в облегченном варианте.

По его словам, на голову надевается «ошейник» с наплечниками для защиты шеи и плеч. На грудь поверх бронежилета надевается плотная кираса, которая убережет грудь, живот и пах. На ноги и на руки — специальные пластины. Все элементы изготовлены из кевлара.

Ранее российский антидроновый лазер прожег стальную плиту.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами