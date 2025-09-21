Путин похвалил военных за антидроновый бронеавтомобиль

Президент России Владимир Путин похвалил военнослужащих за создание броневого автомобиля с антидроновой защитой. Соответствующее кадры были показаны в телепередаче »Москва. Кремль. Путин».

«Спасибо! Вот, собственно, постарались и сделали. У вас получилось! Нет, правда, правда! То, что нужно», — сказал он военнослужащему в машине в ходе стратегических учений «Запад-2025».

Военный, в свою очередь, заявил журналисту Павлу Зарубину, что для него оценка российского лидера — это высшая похвала.

До этого финский журналист Кости Хейсканен рассказал, что в Донецке начали изготавливать особый антидроновый костюм для российской пехоты. Он отметил, что внешне экипировка напоминает облачение снайпера в облегченном варианте.

По его словам, на голову надевается «ошейник» с наплечниками для защиты шеи и плеч. На грудь поверх бронежилета надевается плотная кираса, которая убережет грудь, живот и пах. На ноги и на руки — специальные пластины. Все элементы изготовлены из кевлара.

Ранее российский антидроновый лазер прожег стальную плиту.