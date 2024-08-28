Финский журналист Кости Хейсканен в беседе с Tsargrad.tv рассказал, что в Донецке начали изготавливать особый антидроновый костюм для российской пехоты. Он отметил, что внешне экипировка напоминает облачение снайпера в облегченном варианте.

По его словам, на голову надевается «ошейник» с наплечниками для защиты шеи и плеч. На грудь поверх бронежилета надевается плотная кираса, которая убережет грудь, живот и пах. На ноги и на руки — специальные пластины. Все элементы изготовлены из кевлара.

«Просто как Илью Муромца наряжают», — поделился обозреватель.

До этого сообщалось, что солдат Вооруженных сил России сбил беспилотник украинских войск собственной головой. FPV-дрон подлетел к бойцу и завис рядом с ним. В ответ военнослужащий занял боксерскую стойку и совершил внезапную атаку.

Солдат получил осколочное ранение левой лопатки. Его отец рассказал, что осколок застрял возле позвоночника, еще два осколка оказались в правой голени. Сейчас боец ждет операции. Он уже заявил о желании вернуться в зону проведения СВО.

Ранее украинский беспилотник сбили над приграничным регионом РФ.