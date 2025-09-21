На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор Запорожской области сообщил о погибшем и пострадавших при обстреле

Балицкий: в Васильевке один человек погиб и трое пострадали от обстрела
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в Telegram-канале о трагическом инциденте в городе Васильевка, где в результате обстрела частного сектора погиб один человек, а еще трое получили тяжелые ранения.

По его словам, все пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии. Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия.

Васильевка подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины днем 21 сентября. По словам Балицкого, удару подвергся многоквартирный дом на Театральной улице.

Глава администрации Васильевского муниципального округа Наталья Романченко сообщала, что украинские военнослужащие вели обстрел города Васильевки в Запорожской области из ствольной артиллерии.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские войска с помощью беспилотников атаковали населенные пункты в регионе. Одной из целей стал поселок Ракитное, где серьезно пострадал мужчина. Его спасти не удалось.

Ранее в Курской области при атаке украинского дрона пострадал 50-летний мужчина.

