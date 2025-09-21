На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили об увольнении генерал-полковника Лапина

РБК: генерал-полковник Лапин уволен с военной службы
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Командующим Ленинградским военным округом вместо уволенного генерал-полковника Александра Лапина назначен генерал-полковник Евгений Никифоров. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник.

По данным Татар-информ, Лапин назначен помощником главы Татарстана.

Официальных указов об увольнении Лапина и его назначении помощником главы республики не опубликовано.

В августе генерал-полковник оставил должность командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО).

По информации издания «Блокнот», причиной его ухода с занимаемой должности стали проблемы со здоровьем.

Александр Лапин родился в 1964 году в Казани. В 2017 году был назначен начальником штаба группировки российских войск в Сирии, в ноябре того же года возглавил командование Центрального военного округа. С октября 2018-го по январь 2019 года командовал группировкой войск в Сирии. 4 июля 2022-го был удостоен звания Героя России.

Ранее сообщалось, что новым командующим ЦВО стал генерал, освобождавший Курскую область.

