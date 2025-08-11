Названа возможная причина ухода командующего группировкой войск «Север»

Генерал-полковник Александр Лапин оставил должность командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО), его место занял бывший командующий ЗВО (Западного военного округа) генерал-полковник Евгений Никифоров. Об этом сообщает Telegram-канал группировки войск «Север» «Северный ветер».

В посте уточняется, что Лапин занимал указанный пост с 3 марта прошлого года.

«Блокнот» утверждает, что причиной его ухода с занимаемой должности стали проблемы со здоровьем.

Кто такой Евгений Никифоров Никифоров окончил Уссурийское суворовское военное училище, после чего поступил в Коломенское высшее артиллерийское командное училище на факультет ВДВ. С 1991 года служил в этом роде войск.



22 августа 2016 года Генпрокуратура Украины включила его в список обвиняемых в «преступлениях против основ национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка». СБУ считает его якобы причастным к внутриукраинскому конфликту, который начался в 2014 году.



В 2017 году на тот момент генерал-майора Никифорова назначили главнокомандующим 58-й общевойсковой армией Южного военного округа. Тогда он сменил на посту Сергея Кузовлева, который находился в той должности менее полугода.



С 14 мая 2018 года находится под санкциями Украины.



С февраля 2020 года Никифоров был первым замкомандующего войсками Восточного военного округа. До этого занимал должность замкомандующего ЗВО. В июне — октябре 2021 года военачальник командовал группировкой войск ВС РФ в Сирии.

Александр Лапин родился в 1964 году в Казани. В 2017 году был назначен начальником штаба группировки российских войск в Сирии, в ноябре того же года возглавил командование Центрального военного округа. С октября 2018-го по январь 2019 года командовал группировкой войск в Сирии. 4 июля 2022-го был удостоен звания Героя России. В прошлом году группировка войск «Север» под его командованием отвечала за Харьковское и Курское направления.

Ранее новым командующим ЦВО стал генерал, освобождавший Курскую область.