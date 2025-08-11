Названа возможная причина ухода командующего группировкой войск «Север»

Генерал-полковник Александр Лапин оставил должность командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО), его место занял бывший командующий ЗВО (Западного военного округа) генерал-полковник Евгений Никифоров. Об этом сообщает Telegram-канал группировки войск «Север» «Северный ветер».
В посте уточняется, что Лапин занимал указанный пост с 3 марта прошлого года.
«Блокнот» утверждает, что причиной его ухода с занимаемой должности стали проблемы со здоровьем.
Александр Лапин родился в 1964 году в Казани. В 2017 году был назначен начальником штаба группировки российских войск в Сирии, в ноябре того же года возглавил командование Центрального военного округа. С октября 2018-го по январь 2019 года командовал группировкой войск в Сирии. 4 июля 2022-го был удостоен звания Героя России. В прошлом году группировка войск «Север» под его командованием отвечала за Харьковское и Курское направления.
