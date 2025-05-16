Новым командующим ЦВО стал генерал, освобождавший Курскую область

Генерал-полковника Валерия Солодчука назначили новым командующим войсками Центрального военного округа. Информацию об этом подтвердил источник Ura.ru в военных кругах.

Как сообщил собеседник агентства, указ о назначении уже подписан. Он уточнил, что Солодчук до этого занимал пост заместителя командующего при прежних руководителях ЦВО — Александре Лапине и Андрее Мордвичеве.

Предыдущего главу округа, генерал-полковника Андрея Мордвичева, в свою очередь, назначили главнокомандующим Сухопутными войсками России.

Валерий Солодчук окончил Ленинградское суворовское военное училище, затем Рязанское воздушно-десантное командное училище. Служебный путь начал с должности командира взвода, позднее стал начальником штаба полка.

С начала специальной военной операции Солодчук принимал участие в наступлении на Киев с севера, а также руководил операциями на харьковском направлении. В конце 2024 года он возглавил группировку «Курск», под чьим командованием были освобождены Суджа и приграничные территории. В 2025 году ему было присвоено звание генерал-полковника, а также вручены государственные награды за успешные действия против ВСУ.

Ранее президент РФ Владимир Путин освободил главнокомандующего Сухопутных войск РФ Олега Салюкова от должности из-за возраста.