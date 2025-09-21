На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военкоры раскрыли детали продвижения ВС РФ на Запорожском направлении

RusVesna: ВС России уничтожают скопления сил ВСУ при штурме Степногорска
Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России уничтожают подразделения украинской армии, наступая в Степногорске. Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» ( RusVesna ).

«На левом фланге Запорожского фронта наши разведчики и десантники выслеживают пехоту и скопления сил ВСУ», — говорится в публикации.

17 сентября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российская группировка войск Вооруженных сил РФ «Восток» развивает наступление в Днепропетровской области и Запорожской области.

Глава Генштаба добавил, что штурмовые подразделения Южной группировки войск продвигаются в населенном пункте Северск. На Александро-Калиновском направлении бои идут в непосредственной близости от Константиновки, указал Герасимов.

3 сентября президент России Владимир Путин заявил журналистам на пресс-конференции по итогам визита в Китай, что все группировки ВС РФ в зоне специальной военной операции наступают на всех направлениях.

Ранее в Запорожской области заметили российскую технику с новым знаком.

СВО: последние новости
