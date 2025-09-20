На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский боец сравнил ВСУ с «загнанными зверями»

ТАСС: в российской армии сравнили бойцов ВСУ с загнанными зверями
true
true
true
close
Latin America News Agency/Reuters

Украинские солдаты понимают, что «все кончено», но продолжают сра«жаться как «загнанные звери». Об этом в беседе с ТАСС заявил артиллерист 1430-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Днепр» с позывным «Крик.

«Они уже немножечко получили по зубам и понимают, что все уже, скорее всего, кончено. Только вопрос времени, когда они побегут <...>. Но огрызаются, как звери загнанные. У них выбора особо нет», — сказал «Крик».

15 сентября депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что ситуация на фронте для ВСУ, в частности в Днепропетровской области, ухудшается с каждым днем, а руководство страны не проводит необходимые реформы, чтобы изменить положение украинских войск. Безуглая считает, что, для того чтобы вырваться из этого «замкнутого круга», необходимы внутренние изменения.

В тот же день перешедший на сторону России боец отряда Александра Матросова с позывным «Мавик» заявил, что власти Украины намеренно скрывают сведения о настоящих потерях в рядах ВСУ в зоне СВО, чтобы не выплачивать пособия семьям.

Ранее экс-боец ВСУ рассказал, как в украинской армии избивали за русский язык.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами