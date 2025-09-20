Российские войска ударили по складам боеприпасов и местам запуска дронов ВСУ

Российские войска нанесли поражение складу боеприпасов и местам запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 151-м районе.

До этого сообщалось, что российские военные провели одну из самых крупных атак на Днепропетровскую область. В Днепре и Павлограде зафиксировали серии ударов, в последнем прозвучали порядка 15 взрывов.

Также Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы России нанесли мощный комбинированный удар по территории Украины. По данным канала, для массированного налета использовались не менее 50 беспилотников «Герань-2» и несколько десятков Х-101.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов назвал две области Украины, где ВС РФ развивают наступление.