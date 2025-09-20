При атаке БПЛА в Саратове поврежден жилой дом

Бусаргин: при атаке БПЛА в Саратове пострадал местный житель

В результате атаки БПЛА в Саратове пострадал один мужчина. Об этом губернатор региона Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения жилого дома в Саратове. Есть пострадавший», — поделился Бусаргин.

Он добавил, что на месте происшествия работают все экстренные службы.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два мирных жителя и два бойца подразделения «Орлан».

По словам губернатора, мужчины самостоятельно обратились в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь. Лечение пострадавшие продолжат амбулаторно.

Гладков уточнил, что одному из раненых провели операцию. Также женщине, получившей осколочные ранения грудной клетки, оказали всю необходимую помощь.

Утром 19 сентября Гладков сообщил, что мирная жительница и военнослужащий из подразделения «Орлан» были ранены при атаках украинских беспилотников в Белгородской области.

Ранее Гладков объяснил, почему беспилотники не сбивают прямо у границы.