На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

При атаке БПЛА в Саратове поврежден жилой дом

Бусаргин: при атаке БПЛА в Саратове пострадал местный житель
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

В результате атаки БПЛА в Саратове пострадал один мужчина. Об этом губернатор региона Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения жилого дома в Саратове. Есть пострадавший», — поделился Бусаргин.

Он добавил, что на месте происшествия работают все экстренные службы.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два мирных жителя и два бойца подразделения «Орлан».

По словам губернатора, мужчины самостоятельно обратились в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь. Лечение пострадавшие продолжат амбулаторно.

Гладков уточнил, что одному из раненых провели операцию. Также женщине, получившей осколочные ранения грудной клетки, оказали всю необходимую помощь.

Утром 19 сентября Гладков сообщил, что мирная жительница и военнослужащий из подразделения «Орлан» были ранены при атаках украинских беспилотников в Белгородской области.

Ранее Гладков объяснил, почему беспилотники не сбивают прямо у границы.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами