На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области четыре человека пострадали в результате атак ВСУ

В Белгородской области два жителя и два бойца «Орлана» пострадали при атаках ВСУ
true
true
true
close
FotograFFF/Shutterstock

В Белгородской области в результате атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два мирных жителя и два бойца подразделения «Орлан». Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В поселке Красная Яруга от удара FPV-дрона по автомобилю ранены два человека. Пострадавших доставили в Краснояружскую ЦРБ», — рассказал глава Белгородской области.

Он уточнил, что в настоящее время мужчине проводят операцию. Женщине, которая получила осколочные ранения грудной клетки, также оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

«Два бойца «Орлана» получили минно-взрывные травмы и баротравмы при выполнении служебных задач в селе Зозули Борисовского района», — добавил Гладков.

По словам губернатора, мужчины самостоятельно обратились в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь. Лечение пострадавшие продолжат амбулаторно.

Утром 19 сентября Гладков сообщил, что мирная жительница и военнослужащий из подразделения «Орлан» были ранены при атаках украинских беспилотников в Белгородской области.

Военный получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки при выполнении служебных задач. Это произошло в городе Шебекино — его доставили в местную центральную районную больницу.

Женщина, в свою очередь, пострадала в селе Грузское Борисовского района при атаке FPV-дрона на многоквартирный дом.

Ранее Гладков объяснил, почему беспилотники не сбивают прямо у границы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами