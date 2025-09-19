В Белгородской области четыре человека пострадали в результате атак ВСУ

В Белгородской области в результате атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два мирных жителя и два бойца подразделения «Орлан». Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В поселке Красная Яруга от удара FPV-дрона по автомобилю ранены два человека. Пострадавших доставили в Краснояружскую ЦРБ», — рассказал глава Белгородской области.
Он уточнил, что в настоящее время мужчине проводят операцию. Женщине, которая получила осколочные ранения грудной клетки, также оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
«Два бойца «Орлана» получили минно-взрывные травмы и баротравмы при выполнении служебных задач в селе Зозули Борисовского района», — добавил Гладков.
По словам губернатора, мужчины самостоятельно обратились в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь. Лечение пострадавшие продолжат амбулаторно.
Утром 19 сентября Гладков сообщил, что мирная жительница и военнослужащий из подразделения «Орлан» были ранены при атаках украинских беспилотников в Белгородской области.
Военный получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки при выполнении служебных задач. Это произошло в городе Шебекино — его доставили в местную центральную районную больницу.
Женщина, в свою очередь, пострадала в селе Грузское Борисовского района при атаке FPV-дрона на многоквартирный дом.
Ранее Гладков объяснил, почему беспилотники не сбивают прямо у границы.