В Белгородской области четыре человека пострадали в результате атак ВСУ

В Белгородской области два жителя и два бойца «Орлана» пострадали при атаках ВСУ

В Белгородской области в результате атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два мирных жителя и два бойца подразделения «Орлан». Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В поселке Красная Яруга от удара FPV-дрона по автомобилю ранены два человека. Пострадавших доставили в Краснояружскую ЦРБ», — рассказал глава Белгородской области.

Он уточнил, что в настоящее время мужчине проводят операцию. Женщине, которая получила осколочные ранения грудной клетки, также оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

«Два бойца «Орлана» получили минно-взрывные травмы и баротравмы при выполнении служебных задач в селе Зозули Борисовского района», — добавил Гладков.

По словам губернатора, мужчины самостоятельно обратились в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь. Лечение пострадавшие продолжат амбулаторно.

Утром 19 сентября Гладков сообщил, что мирная жительница и военнослужащий из подразделения «Орлан» были ранены при атаках украинских беспилотников в Белгородской области.

Военный получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки при выполнении служебных задач. Это произошло в городе Шебекино — его доставили в местную центральную районную больницу.

Женщина, в свою очередь, пострадала в селе Грузское Борисовского района при атаке FPV-дрона на многоквартирный дом.

Ранее Гладков объяснил, почему беспилотники не сбивают прямо у границы.