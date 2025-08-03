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На Западе вспомнили пророчество ясновидящего о самом опасном годе

ESKA: ясновидящий Яцковский назвал 2026-й самым опасным годом для мира
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Depositphotos

Польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский назвал 2026 год самым опасным для мира из-за проблем с беженцами, а также высокого риска терактов и революций. Его пророчество вспомнило Radio Eska.

«Польский оракул своим духовным зрением увидел страшное: потоки беженцев и народные волнения, связанные с наплывом мигрантов. Он называет 2026 год самым опасным», — сказано в публикации.

Согласно пророчеству Яцковского, одно из самых сложных времен в 2026-м будет переживать Польша. Оракул предсказал, что политики «побегут» из страны из-за страха гражданской войны. Также произойдет государственная измена и обман простых граждан группой политиков. В связи с этим республика может в 2026–2028 годах вовсе остаться без президента, а часть земель будет отделена.

До этого британская газета Metro обнародовала пророчество ясновидящей Ванги на 2025 год. Согласно ему, Россия будет доминировать на международной арене, тем временем Европу, напротив, ждет упадок. Кроме того, Ванга предсказала, что президент РФ Владимир Путин станет «властелином мира», а Европа превратится в «пустыню».

Ранее в Британии испугались предсказания Хокинга о вторжении из космоса.

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