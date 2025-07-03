«Убийца в космосе». На Западе испугались российского военного спутника

Британская The Sun сообщила о запуске российским аппаратом «Космос-2558» некоего объекта в непосредственной близости от американского разведывательного спутника USA-326. Спутник РФ издание при этом окрестило «убийцей». Что это за аппарат и почему он встревожил Запад — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Российский «спутник-убийца» «Космос-2558», зафиксированный в непосредственной близости от американского космического аппарата разведывательного назначения USA-326, выпустил в сторону последнего некий объект, сообщила британская газета The Sun.

Как утверждает издание, «Космос-2558» — часть российской программы «Нивелир» — отличается высокой маневренностью на орбите и препятствует разведывательной деятельности США, за что и получил свое прозвище.

По сообщению The Sun, 26 июня от аппарата отделился другой объект, который начал преследовать американский спутник. Зарубежные эксперты полагают, что это спутник-инспектор, который считывает данные с устройства противника и не дает ему вести шпионскую деятельность. Кроме того, по оценкам газеты, объект также способен нести высокоскоростное кинетическое противоспутниковое оружие.

Что за спутник?

Разберемся с публикацией в The Sun, что называется, по пунктам. Для начала уточним, что космический аппарат «Космос-2558» был запущен почти три года назад, в августе 2022-го.

«Космос-2558» (он же 14Ф150 «Нивелир») был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1В» с 1-го Государственного испытательного космодрома Минобороны России (ЗАТО «Мирный» Архангельской области). И тогда никто не скрывал, что запуск осуществляется в интересах военного ведомства России.

close Григорий Сысоев/РИА Новости

В том же месяце «Космос 2558» совершил сближение со спутником USA-326, принадлежащим Национальному разведывательному управлению США. Тогда же возникли и подозрения, что российский спутник подошел к космическому аппарату орбитальной группировки США достаточно близко, чтобы сканировать посылаемые с него сигналы, — однако подозрения так и остались подозрениями.

Почему не стоит доверять информации The Sun

Возникает вопрос — а откуда у британского издания подобная информация? Факт разделения космических объектов может быть вскрыт только с помощью системы предупреждения о ракетном нападении (в США – Системы предупреждения о ракетно-ядерном ударе) или системы контроля космического пространства. Подобными системами в полном объеме обладают только США и Россия. Насколько известно, в Британии на данном этапе не развернуты оптико-электронные узлы и надгоризонтные РЛС СПРН. То есть The Sun может пользоваться только информацией вторичного характера.

Скорее всего, издание ссылается на данные аналитика и исследователя российских космических программ Барта Хендрикса. В его блоге появилась сведения о том, что от спутника-инспектора «Космос-2558» (NORAD 53323) отделился аппарат, получивший обозначение NORAD 64627. Аналитик утверждает, что использует информацию NORAD — Командования воздушно-космической обороны Северной Америки.

А вот информация о способности второго аппарата нести какое-либо высокоскоростное кинетическое противоспутниковое оружие на данном этапе является только предположением, поскольку факта его боевого применения (либо испытаний) пока американской системой предупреждения о ракетно-ядерном ударе не зафиксировано.

По мнению The Sun, «Космос-2558» препятствует разведывательной деятельности США. Однако издание не уточняет, каким образом это осуществляется: то ли это какое-либо электромагнитное воздействие, то ли угроза разновидности кинетического удара. Да это никак и не могло быть детализировано — из-за недостатка достоверной информации у газеты.

Поскольку The Sun окрестила наш «Космос-2558» «спутником-убийцей», к британской газете возникают вопросы: когда, как, при каких обстоятельствах, где конкретно был совершен факт «убийства» космического аппарата любой другой державы и как это сообразуется с нормами международного права, касающегося космической деятельности.

В целом можно только согласиться с тем, что еще в 2019 году англоязычная Wikipedia признала издание The Sun ненадежным источником информации.

А если серьезно, то использование космического пространства как будущей арены боевых действий — вопрос решенный, а действия США, России, Китая и Индии в этом направлении лишь подтверждают эту гипотезу, считают эксперты в разных странах.

Все больше государств рассматривают околоземное космическое пространство как потенциальную арену будущих вооруженных конфликтов. Поэтому национальные правительства многих стран разрабатывают собственные инструменты и методы борьбы с оппонентами на орбите

Милитаризация космоса неизбежна, как бы ни противились этому некоторые политики и ученые. И разработка еще в 2020 году «Оборонительной космической стратегии» США — тому весомое доказательство.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).