Путин сообщил, что выпуск востребованного оружия в России кратно увеличен

Характеристики российских вооружений и техники значительно улучшены с опытом боевого применения, сообщил президент России Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии РФ в рамках рабочей поездки в Пермь. Его цитирует пресс-служба Кремля.

«За последние годы кратко увеличен выпуск особо востребованного вооружения и техники, необходимого для решения задач специальной военной операции. А их тактико-технические характеристики значительно улучшены с учетом боевого применения», — сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что РФ перед началом специальной военной операции на Украине создала хороший задел в диверсификации продукции отечественного оборонно-промышленного комплекса. Путин подчеркнул, что это также должно быть учтено при формировании новых госпрограмм.

Глава государства прибыл в Пермь 19 сентября с рабочей поездкой. Российский лидер в рамках своей поездки посетил «Мотовилихинские заводы». Это старейшее из действующих предприятий Западного Урала, кроме того, оно является единственным в России, которое занимается артиллерийским производством полного цикла.

Ранее Путин обратился к оружейникам в Перми.