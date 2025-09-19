На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин подчеркнул важность российских вооружений для сохранения баланса сил

Путин: российские вооружения укрепляют безопасность и содействуют балансу сил
true
true
true
close
Михаил Синицын/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что российские вооружения играют ключевую роль в укреплении безопасности страны и поддержании равновесия сил на мировой арене. Слова главы государства приводит РИА Новости.

На заседании военно-промышленной комиссии РФ Путин подчеркнул, что страна гордится успехами конструкторов, инженеров, управленцев и рабочих, занятых в оборонно-промышленном комплексе, отметив, что их труд способствует укреплению обороноспособности страны.

«Содействуют укреплению обороноспособности и безопасности Родины, сохранению баланса сил в мире», — сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии РФ.

Путин на заседании комиссии также предложил обсудить вопрос о ходе разработки новой государственной программы вооружений.

Данные заявления президента прозвучали в пятницу, 19 сентября, во время рабочей поездки в Пермский край, где он посетил «Мотовилихинские заводы».

Ранее Путин призвал планировать выпуск продукции гражданского назначения в ОПК.

