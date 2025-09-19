На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МО рассказали о действиях «Запада» после взятия под контроль Серебрянского лесничества

МО: силы «Запада», освободив Серебрянское лесничество, продвигаются вперед
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Группировка Вооруженных сил (ВС) России «Запад» после перехода под контроль РФ Серебрянского лесничества продолжают идти вперед, выбивая противника из населенных пунктов. Об этом сообщает Минобороны Российской Федерации.

«Выстроив эффективное взаимодействие между мотострелковыми, штурмовыми, разведывательными, артиллерийскими и танковыми подразделениями группировки войск «Запад», противник полностью был выбит из Серебрянского лесничества.... Подразделения группировки войск «Запад» продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Командир штурмового отряда с позывным «Бур» в ролике, опубликованном МО РФ, рассказал, что украинские военные при наступлении российских бойцов были «абсолютно не мотивированы, дезориентированы, бросали все, что только можно – технику, оружие, боеприпасы, материальные ценности свои.

17 сентября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что формирования Вооруженных сил Украины были полностью выбиты из Серебрянского лесничества.

Ранее появились кадры из Серебрянского лесничества, перешедшего под контроль ВС РФ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами