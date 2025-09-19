В МО рассказали о действиях «Запада» после взятия под контроль Серебрянского лесничества

Группировка Вооруженных сил (ВС) России «Запад» после перехода под контроль РФ Серебрянского лесничества продолжают идти вперед, выбивая противника из населенных пунктов. Об этом сообщает Минобороны Российской Федерации.

«Выстроив эффективное взаимодействие между мотострелковыми, штурмовыми, разведывательными, артиллерийскими и танковыми подразделениями группировки войск «Запад», противник полностью был выбит из Серебрянского лесничества.... Подразделения группировки войск «Запад» продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Командир штурмового отряда с позывным «Бур» в ролике, опубликованном МО РФ, рассказал, что украинские военные при наступлении российских бойцов были «абсолютно не мотивированы, дезориентированы, бросали все, что только можно – технику, оружие, боеприпасы, материальные ценности свои.

17 сентября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что формирования Вооруженных сил Украины были полностью выбиты из Серебрянского лесничества.

Ранее появились кадры из Серебрянского лесничества, перешедшего под контроль ВС РФ.