На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появились кадры из Серебрянского лесничества, перешедшего под контроль ВС РФ

РИА Новости опубликовало видео из Серебрянского лесничества в ЛНР
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Серебрянское лесничество в Луганской народной республике (ЛНР), перешедшее под контроль Вооруженных сил РФ, сняли на видео. Кадры опубликовало РИА Новости в Telegram-канале.

На записи можно увидеть позиции украинских войск — часть из них полностью уничтожена, но часть сохранилась. Также показаны сгоревшая техника, деревья без листвы и предупреждения о минах на украинском и английском языках.

«В лесу много мин и неразорвавшихся боеприпасов. Подступы к бывшей линии обороны украинских войск окружает многокилометровая колючая проволока», — подчеркнули журналисты.

17 сентября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) были полностью выбиты из Серебрянского лесничества.

За несколько дней до этого журналисты ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщили, что российские бойцы практически завершили зачистку Серебрянского лесничества. Тогда на его территории было сформировано сразу несколько локальных огневых мешков для ВСУ.

Ранее украинским войскам предрекли потерю важнейшего города в зоне боевых действий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами