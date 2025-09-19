Появились кадры из Серебрянского лесничества, перешедшего под контроль ВС РФ

Серебрянское лесничество в Луганской народной республике (ЛНР), перешедшее под контроль Вооруженных сил РФ, сняли на видео. Кадры опубликовало РИА Новости в Telegram-канале.

На записи можно увидеть позиции украинских войск — часть из них полностью уничтожена, но часть сохранилась. Также показаны сгоревшая техника, деревья без листвы и предупреждения о минах на украинском и английском языках.

«В лесу много мин и неразорвавшихся боеприпасов. Подступы к бывшей линии обороны украинских войск окружает многокилометровая колючая проволока», — подчеркнули журналисты.

17 сентября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) были полностью выбиты из Серебрянского лесничества.

За несколько дней до этого журналисты ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщили, что российские бойцы практически завершили зачистку Серебрянского лесничества. Тогда на его территории было сформировано сразу несколько локальных огневых мешков для ВСУ.

Ранее украинским войскам предрекли потерю важнейшего города в зоне боевых действий.