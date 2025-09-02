В силовых структурах рассказали о ходе зачистки Серебрянского лесничества

Российские военные практически завершили зачистку Серебрянского лесничества, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Зачистка Серебрянского лесничества практически на стадии завершения. Сформированы сразу несколько локальных огневых мешков (для ВСУ. — «Газета.Ru»)», — поделился собеседник агентства.

26 августа РИА новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что остатки 119-й бригады ВСУ попали в клещи в Серебрянском лесничестве в Луганской народной республике (ЛНР).

По словам собеседника агентства, наступление российских войск сопровождается работой тяжелых огнеметных систем, крупнокалиберной артиллерии и ударных беспилотников. Противник постепенно отходит в сторону Ямполя и Северска.

В конце августа начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что войска РФ контролируют 99,7% территории ЛНР.

Ранее сообщалось, что ВСУ поджигают позиции, чтобы покинуть Серебрянское лесничество.