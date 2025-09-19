На юго-востоке Украины прогремели взрывы

В Павлограде в Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает «Общественное. Новости».

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, сейчас в этом регионе и в Сумской, Харьковской и Черниговской областях действует воздушная тревога.

Прошлой ночью, по данным военкоров, Вооруженные силы РФ нанесли удары по складу в Киевской области, который использовался ВСУ в логистических целях. После атаки на склад «Эпицентр» украинские СМИ написали о нескольких взрывах и клубах черного дыма. Взрыв также прогремел в Киеве.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

