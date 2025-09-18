На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский город накрыл дым и резкий химический запах после атаки ВСУ

Жители Башкирии сообщили о резком химическом запахе после удара ВСУ по заводу
Жители города Салават в Республике Башкортостан пожаловались на резкий химический запах после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по промышленному предприятию. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

«Местные говорят, что сейчас над микрорайоном столб густого дыма и резкий химический запах», — говорится в публикации.

Также к посту прикреплено видео, на котором можно увидеть огромный столб дыма, поднимающийся вверх от завода. Перед этим жители Салавата слышали звуки взрыва.

18 сентября глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил, что два украинских беспилотника атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Салават. По его словам, атаке подвергся комплекс «Газпром нефтехим Салават». Хабиров уточнил, что на предприятии сработала пассивная и активная защита, охрана завода открыла огонь на поражение.

В результате этой атаки вражеских дронов никто не пострадал. При этом на территории НПЗ начался пожар, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Степень повреждений, нанесенных заводу, уточняется, добавил Хабиров.

Ранее ВСУ начали применять новые сверхопасные дроны.

