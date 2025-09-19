ВСУ атаковали многоквартирный дом в Запорожье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотниками по многоквартирному дому в Васильевском муниципальном округе Запорожской области, погибла женщина. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки погибла женщина 1983 года рождения.

«Нахожусь на связи с оперативными службами, опасность повторных ударов сохраняется», — написал Балицкий.

17 сентября губернатор региона заявил, что атаки Вооруженных сил Украины по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) грозят ядерной катастрофой.

Губернатор отметил, что последствия массированных налетов украинской стороны могут быть непредсказуемы и опасны для всего мирового сообщества, поскольку АЭС является объектом повышенной опасности.

17 сентября представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), размещенные на Запорожской атомной электростанции, сообщили, что слышали звуки обстрелов у объекта и видели черный дым над тремя участками рядом. В ЗАЭС заявили, что несколько артиллерийских снарядов попали в зону за пределами промплощадки станции, примерно в 400 метрах от внешнего хранилища дизельного топлива.

Беспилотники ВСУ атаковали город в Запорожской области.