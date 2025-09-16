Беспилотники ВСУ атаковали город в Запорожской области

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников совершили обстрел города Васильевка в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Прицельным ударом разрушена действующая часовня, также пострадало два гражданских автомобиля. Ранения получила женщина, она доставлена в больницу, состояние средней степени тяжести», — написал глава региона.

11 сентября в министерстве здравоохранения Запорожской области сообщили, что военные ВСУ с помощью беспилотника атаковали село Михайловка, в результате чего пострадали три местных жителя. По информации ведомства, граждане получили ранения разной степени тяжести.

В этот же день Балицкий сообщил, что ВСУ с помощью дронов атаковали два школьных автобуса и прилегающую к школе территорию в Васильевке. На месте инцидента работали оперативные службы.

Ранее бойцы ВСУ обстреляли свое подкрепление в Купянске.