В России начали действовать законы по борьбе с нелегальной миграцией

Принятые Государственной думой законы, направленные на борьбу с нелегальной миграции, начали действовать. Об этом сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что с 2024 года нижняя палата парламента приняла 16 законов, направленных против нелегальной миграции, которые стали основой для работы МВД, Генпрокуратуры и других ведомств.

Действенными стали нормы закона об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции, отметил Володин. Также с 1 апреля 2025 года заработал закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка при приеме в школы в России.

Спикер Госдумы добавил, что депутаты продолжают активно работать с правительством в части анализа правоприменения законов и улучшения существующих механизмов. По его словам, парламентарии постоянно к этим вопросам возвращаются, анализируют их. В частности, комиссия во главе с заместителем председателя Госдумы Ириной Яровой не только разрабатывают возможные изменения российского законодательства, но и проводит мониторинг действующих норм, рассказал Володин.

Ранее массовая драка с нелегалами произошла в петербургском баре.