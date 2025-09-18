Украина подтвердила возврат тысячи тел военных из России

Украина подтвердила возврат тысячи тел военнослужащих из России. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Украина подтверждает возврат тысячи тел военных из РФ», — говорится в публикации.

18 сентября корреспондент Александр Коц сообщил, что Россия и Украина провели обмен телами военнослужащих.

По его словам, российская сторона передала Украине 1000 тел военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а получила 24 тела российских военнослужащих.

Предыдущий обмен телами между странами состоялся в августе: Киев передал Москве 19 тел российских военнослужащих в обмен на 1000 мертвых бойцов ВСУ.

Также в августе Россия и Украина при посредничестве ОАЭ обменялись пленными по формуле «146 на 146». РФ также вернула домой восьмерых курян, которых удерживали в Сумской области с февраля. Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Киев снова «отбирал» пленных, а также отметил, что обменный фонд Украины приближается к нулю.

Ранее Песков ответил на вопрос о новых обменах пленными с Украиной.