На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военную форму начнут изготавливать только из российских материалов

Путин поручил шить военную форму на территории РФ и из российских тканей
close
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил правительству, Минобороны и Минпромторгу принять дополнительные меры, предусматривающие с 1 января 2026 года поставку вещевого имущества, изготовленного российскими предприятиями на территории РФ, а к 2027 году — исключительно из тканей и трикотажных полотен отечественного производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указ главы государства.

В документе идет речь о закупках вещевого имущества для нужд Вооруженных сил (ВС) РФ, проводимых в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере госзакупок и нормативными актами, регулирующими государственный оборонный заказ.

5 сентября Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре заявил, что Россия входит в пятерку мировых лидеров по разработке и выпуску авиационных и ракетных двигателей. Глава государства отметил, что подобных результатов страна достигает со времен СССР.

В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума глава государства также заявил, что России необходимо переходить к серийному производству отечественных самолетов.

Ранее Путин поручил предоставлять ветеранам СВО беззаявительную поддержку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами