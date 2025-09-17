На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ритуальщики откопали гроб с телом солдата и показали его лицо

В ДНР ритуальщик вскрыл гроб с телом солдата и снял его на видео
true
true
true
close
Depositphotos

На Донбассе ритуальщики вскрыли гроб с телом солдата и показали его содержимое. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Двое мужчин открыли выкопанный гроб. Под красной тканью лежал мужчина, одетый в военную форму.

«Лера, специально для тебя!» — прокомментировал один из авторов видео.

Они выложили видео в интернет. После этого к мужчинам пришли сотрудники полиции ДНР. Заведено уголовное дело.

Недавно выяснилось, что в подвале одного из домов в поселке Искра в ДНР военные обнаружили десятки тел украинских солдат. Помещение использовалось как импровизированный госпиталь 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

О том, что населенный пункт Искра в ДНР перешел под контроль Вооруженных сил РФ, стало известно еще 14 августа. В тот день на данном участке фронта противник потерял более 200 военных.

Ранее советник главы ДНР рассказал о заходе российских войск на окраину Константиновки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами