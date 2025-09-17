Ритуальщики откопали гроб с телом солдата и показали его лицо

В ДНР ритуальщик вскрыл гроб с телом солдата и снял его на видео

На Донбассе ритуальщики вскрыли гроб с телом солдата и показали его содержимое. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Двое мужчин открыли выкопанный гроб. Под красной тканью лежал мужчина, одетый в военную форму.

«Лера, специально для тебя!» — прокомментировал один из авторов видео.

Они выложили видео в интернет. После этого к мужчинам пришли сотрудники полиции ДНР. Заведено уголовное дело.

Недавно выяснилось, что в подвале одного из домов в поселке Искра в ДНР военные обнаружили десятки тел украинских солдат. Помещение использовалось как импровизированный госпиталь 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

О том, что населенный пункт Искра в ДНР перешел под контроль Вооруженных сил РФ, стало известно еще 14 августа. В тот день на данном участке фронта противник потерял более 200 военных.

Ранее советник главы ДНР рассказал о заходе российских войск на окраину Константиновки.