Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о строительстве фортификации

Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для Дмитрия Шубина, проходящего по делу о строительстве фортификационных сооружений в приграничной зоне Курской области. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

По данным инстанции, Шубину предхавили обвинение в даче взятки по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ. В суде уточнили, что он признал вину и сотрудничает со следствием.

В рамках того же уголовного дела проходит и вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко, которому вменяется злоупотребление должностными полномочиями. Ранее он был заключен под стражу.

11 июля сообщалось, что Генпрокуратура планирует взыскать около миллиарда рублей с организаторов строительства защитных сооружений. В период с 2022 по 2024 год в Белгородской области из федерального бюджета было выделено 19,5 млрд рублей на эти цели.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что компании «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв» с января 2023 года по апрель 2024 года заключили фиктивные договоры на поставку материалов, оборудования, а также на возведение блиндажей более чем с десятком фирм-однодневок из Белгородской и Московской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, штат которых состоял только из директоров и учредителей.

Ранее замглавы Старооскольского городского округа арестовали по делу о растрате.