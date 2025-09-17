На Западе заявили, что ЕС переймет опыт Украины в борьбе с БПЛА

FT: в ЕС перенимают опыт Украины в борьбе с беспилотниками

Евросоюз изучает опыт Украины в перехвате беспилотников, чтобы сбивать их не дорогими ракетами, а более дешевыми средствами. Об этом пишет Financial Times (FT).

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости для стран Евросоюза вести совместные закупки интегрированных систем, основанных на украинских инновациях.

«Европа должна построить стену из беспилотников, способную реагировать в реальном времени», — сказала она.

В ночь на 10 сентября несколько дронов нарушили воздушное пространство Польши и упали на ее территории. На этом фоне в воздух были подняты истребители стран — членов НАТО, а в республике временно закрыли ряд аэропортов. Комментируя ситуацию, глава польского правительства Дональд Туск обвинил РФ в провокации.

Как рассказали в российском министерстве обороны, атака на польскую территорию не планировалась. Также в заявлении подчеркивалось, что максимальная дальность полета дронов Вооруженных сил РФ, якобы пересекших границу с Польшей, составляла не более 700 км.

Ранее в Польше заявили, что не отправят военных на Украину учиться подавлять дроны.