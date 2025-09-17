На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В украинском городе Кропивницком произошел взрыв

В Кропивницком произошел взрыв
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Взрыв произошел в городе Кропивницком (ранее — Кировоград), который расположен в Кировоградской области в центральной части Украины. Об этом заявило украинское издание «Общественное».

В настоящее время воздушная тревога действует во многих регионах страны, в том числе в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской областях, а также на части территории Киевской области.

16 сентября военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, что Вооруженные силы РФ ночью нанесли удары по складу в Киевской области, который использовался украинскими войсками в логистических целях. По его словам, местные ресурсы сообщили сразу о нескольких взрывах и клубах черного дыма.

Удары наносились и по другим регионам Украины, в том числе по объектам на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

13 сентября в Минобороны заявили о поражении мест хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских войск и площадок их запуска.

Ранее на Украине заявили, что Россия совершенствует вооружение «комбинированных ударов».

